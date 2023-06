Policiais militares de Pernambuco realizam campanha de doação sangue ao Hemope

A- A+

Cerca de 100 agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) participaram, nesta sexta-feira (16), de uma campanha de doação de sangue ao Hemope. A ação, segundo a corporação, faz parte da programação comemorativa dos 198 da PMPE.

Com o intuito de aumentar o estoque de sangue da Fundação Hemope, a mobilização aconteceu no Centro Médico Hospitalar, unidade conhecida como Hospital da PM, ao lado do Quartel do Derby, na área central do Recife.

Além da campanha da PM, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) promoveu, nesta sexta (16), uma campanha de doação na sede do Hemope. A ação "Heroísmo nas Veias", que mobilizou comandantes e chefes da PMPE e das polícias Civil e Científica.

No Hospital da PM, a ação contou com a participação de policiais que já eram doadores, como é o caso do agente Ítalo Oliveira. “Já sou doador recorrente e vim participar dessa ação fazendo o que eu já faço. É um papel de solidariedade e cidadania”, disse.

Para Maurício Toscano, diretor do Centro Médico Hospitalar, a ação também dialoga com o período de festas juninas, no qual há a necessidade de um estoque maior de sangue. “Esperamos cerca de cem doadores, que são recrutados e se voluntariam. Essa ação ajuda principalmente nesses períodos de festa. É uma forma de ajudar o Hemope”, disse o diretor.

Como doar

Para doar sangue, segundo o Hemope, é preciso apresentar boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos (neste último caso, desde que tenha começado a doar antes dos 60 anos no Hemope. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais); pesar mais de 50kg; estar descansado (com ao menos seis horas nas últimas 24 horas).

Ainda, é necessário estar alimentado e portar documento original, com foto, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade; Carteira Nacional de Habilitação; Cartão de Identidade de Profissional Liberal; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social). A doação pode ser agendada através do 0800-0811535.

