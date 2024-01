Policiais militares de Pernambuco usarão câmeras corporais na segurança do Carnaval

A- A+

Os policiais militares que trabalharão no Carnaval de Pernambuco vão usar câmeras corporais. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (26), pelo Secretário de Defesa Social do Estado, Alessandro Carvalho, no Quartel do Derby, após a cerimônia de posse do novo comandante geral da PM, coronel Ivanildo Torres de Medeiros, que substituiu coronel Tibério César dos Santos.

Segundo o secretário, 187 câmeras corporais do 17º Batalhão que estão em fase de teste serão utilizadas em cada patrulha que estiver no Carnaval. "Estamos estudando, junto com o setor de tecnologia, quantas poderão ser usadas ao mesmo tempo pelos policiais nos polos de folia", explicou o secretário. Além de imagens, os equipamentos também gravam sons e fazem o envio em tempo real para uma central de monitoramento. Alessandro Carvalho também disse que o esquema de segurança nos dias de festa também vai contar com equipamentos de reconhecimento facial.

"Nós faremos o fechamento do Recife Antigo. A Ponte Giratória já está fechada (com obras) e, nas outras três pontes, nós teremos controle de acesso das pessoas com câmeras de reconhecimento facial cruzando com os dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Isso ocorrerá também no Sítio Histórico de Olinda."

O secretário enfatizou que apesar do fim do contrato para uso das câmeras nas ruas desde dezembro de 2023, não haverá prejuízo na segurança pública durante no Carnaval. "Com os helicópteros, os drones, a plataforma elevada, nós temos a replicação das imagens das Prefeituras do Recife e de Olinda e do Centro Integrado de Defesa Social. Então, não haverá prejuízo. O que há é um acréscimo das Câmeras corporais e de reconhecimento facial", destacou Carvalho.

Ainda de acordo com ele, esses equipamentos de reconhecimento facial foram adquiridos em 2019, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Há cerca de um mês, o material chegou ao Estado. São dois kits com ferramentas para controle do acesso aos polos de folia. "O Banco Nacional de Mandados de Prisão não conta com fotografias, mas estamos construindo, alimentando um banco, para ajudar nessa identificação", frisou Carvalho.

Veja também

