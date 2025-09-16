A- A+

Solidariedade Novos policiais militares participam de campanha de doação de sangue do Hemope Camapnha segue até o dia 26 de setembro e tem expectativa de receber cerca de 500 doações de sangue

A Fundação Hemope, em parceria com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), deu início, na última segunda-feira (15), à campanha “Sangue Novo: proteção além das ruas”. A ação mobiliza os policiais recém-incorporados à corporação, conhecidos como “laranjinhas”, a realizarem a doação de sangue.

A campanha, que segue até o dia 26 de setembro, tem a expectativa de receber cerca de 500 doações de sangue dos novos policiais.





Segundo a presidente do Hemope, Raquel Santana, a iniciativa fortalece os estoques e reforça o compromisso social da PMPE.

“Durante todo o ano, o Hemope atende à população de todo o Estado, e a necessidade de sangue é contínua. Essa parceria com a Polícia Militar, por meio da campanha Sangue Novo, traz um reforço essencial ao nosso banco de sangue e garante maior segurança no atendimento aos pacientes”, destacou.

A secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, que também acompanhou o início da mobilização, ressaltou a importância do gesto dos novos policiais.

“Estou testemunhando mais um ato de generosidade. A chegada dos laranjinhas da PMPE ao Hemope representa uma diferença enorme para os nossos estoques. Serão duas semanas de doações que não apenas fortalecem o banco de sangue, mas também inspiram a sociedade sobre o valor da solidariedade e do cuidado com a vida”, afirmou.

O comandante geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres, destacou que a instituição mantém uma relação histórica com o Hemope.

“A Polícia Militar já é parceira de longa data, com policiais que doam de forma voluntária para colegas e para a sociedade. Mas esta campanha é especial, porque envolve os novos soldados. É um gesto de altruísmo, de serviço e de cuidado com o próximo, que queremos estimular desde o início da carreira”, afirmou.

Entre os novos policiais, a soldada Fernanda Silva esteve presente no primeiro dia de mobilização e relatou o orgulho em participar.

“Já tinha doado outras vezes, mas hoje é diferente. Estar aqui vestindo a farda e representando a PMPE é uma honra enorme. Espero que essa ação inspire mais pessoas a doar e assumir essa missão de solidariedade e cuidado com a vida”, disse.

