Policiais militares e civis de Pernambuco, da Paraíba e do Ceará são alvo de operação contra milícia

A- A+

Leia também

• Julgamento no Recife: "Estão desconfigurando toda a imagem de Patrícia", diz irmão da vítima

• Policial civil morre durante perseguição perto do TI Cajueiro Seco, em Jaboatão

• Mulher dá à luz dentro de carro de aplicativo no Recife; "Eu fiquei em choque", diz motorista

Policiais militares e civis dos estados de Pernambuco, Paraíba e Ceará, suspeitos de integrarem uma organização criminosa miliciana, com características de grupo de extermínio, são alvos da operação Metástase, deflagrada nesta quarta-feira (12).

De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos atuavam na região do Sertão de Pernambuco, especificamente nos municípios de Salgueiro, Serra Talhada, Ouricuri e Parnamirim.



Estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão temporária, 17 de busca e apreensão, além de medidas cautelares, como sequestro de bens dos principais investigados.



A PF informou que entre os alvos está um político da Câmara Municipal de Parnamirim, que não teve o nome divulgado, e que pelo menos 11 investigados possuem certificado de caçador, atirador desportivo e colecionador.



As investigações apontam que o grupo é especialista na prática de crimes violentos contra a vida e de "outras condutas ilícitas relacionadas".



No Estado, os mandados estão sendo cumpridos em Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri, Belém de São Francisco e Parnamirim. Já no Ceará, os municípios alvos são Brejo Santo, Crato e Porteiras.



Maquinetas de cartão foram apreendidas. Foto: Divulgação/PF

Participaram da deflagração da operação 180 policiais federais dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe, além de 50 policiais militares e nove policiais civis das Corregedorias dos estados de Pernambuco, Paraíba e Ceará.

Os suspeitos são investigados por associação para constituição de milícia privada, homicídio, agiotagem, extorsão, segurança privada ilegal e jogos de azar. As penas ultrapassam os 40 anos de prisão.



Até o momento, já foram apreendidas armas, munições, maquinetas de cartão de crédito, monitores, facas, facões e documentos.



Todos os presos passarão por audiência de custódia e serão encaminhados para o Centro de Reeducação da PM-PE e para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

Veja também

Guerra Jovens russos se preocupam com lei que facilita convocação do exército