Policiais salvam pitbull que teve overdose após contato com fentanil dos donos, nos EUA; vídeo

Policiais da Califórnia salvaram um pitbull que apresentou sinais de overdose após entrar em contato com doses de fentanil de seus donos. A página do Departamento de Polícia da cidade de Irvine compartilhou nas suas redes um vídeo da ação, na última sexta-feira.

Os donos do animal, identificados como Caleb Aaron Gibson, de 29 anos, e Katherine Marylou Menke, 27, foram detidos em um supermercado Walmart sob suspeita de crueldade contra animais e posse de narcóticos.

"O cachorrinho dentro do carro foi exposto ao fentanil e começou a apresentar sinais de overdose", disse a polícia em nota. De acordo com as autoridades, os policiais medicaram o cão com uma dose de Narcan, e o animal se recuperou logo depois.



WATCH: Officers in California jumped into action after a pit bull puppy began displaying signs of an overdose. The animal's owners had just been arrested for narcotics possession. (Video: Irvine Police Department)https://t.co/Izx18FtsbN pic.twitter.com/yUOnsuae8G — The National Desk (@TND) September 11, 2023

— A mulher disse: 'Ah, acho que meu cachorro está tendo uma overdose' . Ela conhecia os sintomas porque era a segunda vez que o cachorro teve uma overdose— disse Kyle Oldoerp, porta-voz da polícia, ao jornal americano Los Angeles Times.

Ainda segundo Oldoerp, não está claro ainda como o cachorro entrou em contato com a droga, considerada 50 vezes mais poderosa que a heroína. O animal seguirá sob custódia das autoridades até uma audiência determinar se ele será devolvido aos donos.



De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de doenças dos EUA (CDC), somente em 2021, ano mais recente do monitoramento, foram aproximadamente 106 mil mortes por overdose no geral no país, um recorde. Destas, cerca de 67% (71 mil) delas foram associadas ao fentanil. Já pela cocaína, para comparação, foram 24 mil vítimas; e pela heroína, menos de 10 mil.

