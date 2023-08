Policial aposentado provoca tiroteio em Los Angeles e deixa três mortos: alvo seria a ex-mulher

A- A+

Um ex-policial armado matou três pessoas e feriu várias outras, nessa quarta-feira, num bar em Los Angeles, Califórnia, informou a polícia, que também relatou a morte do agressor.

“Confirmamos quatro mortos no local, incluindo o atirador”, disse o xerife do condado de Orange, no Twitter. “Há seis pessoas levadas a hospitais, cinco das quais com ferimentos de bala”, acrescentou.

O atirador teria como alvo sua ex-mulher, segundo fontes anônimas citadas pelo Los Angeles Times.

O tiroteio ocorreu ao sul da cidade, no bar Cook's Corner, popular ponto de encontro de ciclistas da região.

Os Estados Unidos pagam um preço elevado pela proliferação de armas de fogo e pelo amplo acesso dos seus cidadãos aos armamentos.

O país tem mais armas do que habitantes, e um em cada três adultos possui pelo menos uma arma.

Uma consequência dessa estatística é a taxa extremamente elevada de mortes por armas de fogo no país, incomparável com a de outras nações desenvolvidas.

