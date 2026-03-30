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OLINDA Policial civil é morto a tiros durante assalto em Olinda, e Sinpol repudia: "Indignação e revolta" Vítima foi identificada como Fábio Fernando Souza da Câmara, tinha 52 anos e era comissário da Polícia Civil de Pernambuco

Um policial civil de Pernambuco foi morto a tiros na madrugada de sábado (28), no bairro de Cidade Tabajara, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso é investigado como latrocínio - roubo seguido de morte - pelo Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri).

O crime foi gravado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver o policial e outra pessoa em uma moto, que estaciona na rua às 3h17. Em seguida, chegam dois homens em outra motocicleta, e param o veículo em frente à vítima.

Nesse momento, o suspeito que estava na garupa desce da moto atirando contra o policial. A vítima e a outra pessoa que estava com o policial caem no chão com o veículo. Um deles ainda consegue se levantar e corre para chamar socorro.

Depois do crime, a dupla de assaltantes foge do local. Até o momento, ninguém foi preso. As investigações seguem "até o total esclarecimento do ocorrido", afirmou a corporação.



A vítima foi identificada como Fábio Fernando Souza da Câmara, e foi encontrada já sem vida pela polícia. O homem tinha 52 anos e era comissário da Polícia Civil de Pernambuco. Ele atuava na corporação desde 2003, de acordo com dados do Portal da Transparência.

Em publicação nas redes sociais, a polícia lamentou a morte. "A PCPE expressa solidariedade aos familiares e amigos nesse momento de dor", afirmou.

Sindicato repudia

Também por meio de nota, o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol-PE) publicou uma nota para "manifestar profunda indignação e revolta diante do assassinato de mais um policial no Estado".

"Trata-se de um fato gravíssimo que ultrapassa a dor da perda de um colega de profissão ou servidor público. É a demonstração concreta de que a política de segurança pública em Pernambuco falhou em garantir a preservação da vida daqueles que dedicam suas carreiras justamente à proteção da sociedade", diz trecho da nota.

"O Sindicato se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho, reafirmando que não haverá silêncio diante de mais essa tragédia", completa.

Confira, abaixo, a nota na íntegra:

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