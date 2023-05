A- A+

Um policial civil de Pernambuco, suspeito de liderar uma organização criminosa voltada aos crimes de extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas, foi preso durante a Operação Tredo.



De acordo com o delegado Ivaldo Pereira, do Grupo de Operações Especiais (GOE), as investigações foram iniciadas em maio de 2022, após o sequestro de uma mulher natural de Santa Catarina.



Ela havia sido aliciada por uma facção carioca para pegar drogas em Pipa, no Rio Grande do Norte, e, após receber 6 kg de haxixe em duas malas, se deslocou para Pernambuco.

"No Estado, ela conheceu um dos integrantes da organização e falou que estava com o material. O homem repassou a informação para o policial e demais integrantes, que armaram uma emboscada", afirmou Ivaldo Pereira.

Ainda segundo o delegado, sabendo que a mulher retornaria ao Rio de Janeiro com a droga, no dia 14 de maio de 2022, o grupo sequestrou a mulher e pegou a droga.





"O grupo fez ameaças com o objetivo de extorquir R$ 40 mil. Eles não conseguiram o valor e liberaram a mulher depois de um tempo. A droga foi repassada para um homem responsável pela venda", informou Ivaldo Pereira.

Na ocasião, parte da droga foi vendida, e a outra foi apreendida com dois suspeitos presos em flagrante no dia 17 de maio de 2022.



As investigações seguiram e, nessa terça-feira (23), a operação Tredo, realizada no Recife, Paulista, Jaboatão e Bonito, cumpriu dois mandados de busca e apreensão e quatro dos seis mandados de prisão.



Nos locais alvos, a polícia apreendeu armas e munições, além do documento profissional e o distintivo do policial civil preso na operação.

"Tredo significa traidor, pela condutar ilícita do polícia civil, que usou armamento e viatura da instituição em prol do crime", explicou o delegado Ivaldo Pereira.

