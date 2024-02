A- A+

POLÍCIA Policial civil morre após ser baleado em tentativa de assalto em Olinda Criminosos estavam nas proximidades do Espaço Ciência, quando abordaram o policial e dois amigos dele que passavam de bicicleta pelo local

Um policial civil de 56 anos morreu após ter sido baleado em uma tentativa de assalto, na noite de quinta-feira (1º), no bairro de Santa Tereza, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O crime aconteceu por volta das 21h30. O policial foi identificado como Natanael Nazareno Neto.

Segundo as primeiras informações, os criminosos estavam nas proximidades do Espaço Ciência, quando abordaram o policial e dois amigos dele que passavam de bicicleta pelo local.

Dois suspeitos de envolvimento no crime, de 24 e 27 anos, foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia, de acordo com nota da Polícia Civil de Pernambuco divulgada nesta sexta-feira (2).

Natanael foi baleado em uma das pernas e foi socorrido em estado grave para o Hospital Tricentenário (HTri), em Olinda, de onde depois foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. O HR confirmou a morte de Natanael por volta das 8h15 desta sexta-feira.

"As investigações seguem até o total esclarecimento do ocorrido", afirmou a Polícia Civil, acrescentando que o crime é investigado pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Pernambuco para saber da atuação da corporação no caso e aguarda retorno.

