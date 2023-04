A- A+

Região Metropolitana do Recife Policial civil morre durante perseguição nas proximidades do TI Cajueiro Seco, em Jaboatão A vítima é Luiz Henrique Malta Santos. Ele e outros agentes tentavam prender dois suspeitos de latrocínio

Um policial civil morreu durante uma perseguição na noite dessa terça-feira (11), no bairro de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



A vítima é Luiz Henrique Malta Santos. Ele e outros agentes tentavam prender dois suspeitos de latrocínio, que estavam em um carro modelo Gol.



Durante a ação, houve troca de tiros nas proximidades do Terminal Integrado de Cajueiro Seco e o policial foi atingido.



O agente chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Na ocasião, um dos suspeitos foi preso e o outro conseguiu fugir.



Luiz Malta deixa esposa e uma filha. Nas redes sociais, o delegado Erivaldo Guerra, amigo da vítima, fez uma publicação em que conta ter conhecido o policial civil durante o curso de formação da Guarda Municipal e lamentou a morte do agente.

Foto: Reprodução/Redes Sociais



"Luiz Malta. Um dos nossos grandes policiais. Defendíamos a mesma causa, os mesmos ideais, desde o tempo da academia da Guarda Municipal do Recife. Ele já me falava que estava estudando para a PCPE. Pelo nível, já sabia que iria conseguir, como muitos outros daquele curso. O reencontrei na academia da PCPE. Queremos força pra suportar a despedida", publicou o delegado.

Veja também

reino unido Biden busca celebrar a paz e promover o diálogo na Irlanda do Norte