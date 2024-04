Policial dá tapa na cara de mulher que espancava própria filha e pede desculpas

A- A+

Uma policial militar agrediu uma mãe presa em flagrante por espancar a própria filha, de 11 anos, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. O caso aconteceu na sexta-feira (26). Após receber críticas sobre seu modo de agir no trabalho, que foi filmado, a PM Fabíola Aniely da Conceição pediu desculpas em um vídeo postado em suas redes sociais nesta segunda-feira (29).

O vídeo que circula na internet mostra a criança andando com dificuldade enquanto é levada para dentro de um carro, e sua mãe recebe um tapa no rosto e é presa em flagrante. A violência contra a menina foi denunciada por vizinhos, que filmaram a prisão da mulher.

Por conta do vídeo, o caso ganhou repercussão nacional, e a policial foi criticada pela atuação.

Marcas de lesão no corpo da criança que foi espancada pela mãe em Vitória de Santo Antão

Nesta segunda, a PM Fabíola informou que está disposta a cumprir a punição que receber e assumiu que falhou ao bater na mãe da criança.

"Atrás de uma farda existem seres humanos. Enquanto o serviço de segurança pública for efetuado por pessoas e não for substituído por máquinas, robôs, ou algo parecido, vai haver falhas, e, por trás de uma farda, existem pessoas, homem, mulher e mãe", contou.

No vídeo em que pede desculpas, a policial mostra preocupação com a criança que foi espancada.

"A minha principal preocupação é a saúde da criança, como é que ela está, porque ela sofreu agressões físicas e principalmente psicológicas", informou.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que a mãe da criança passou por audiência de custódia no sábado (27), que a direcionou para uma prisão preventiva. Logo após a audiência ela foi encaminhada para a Colônia Penal Feminina do Recife, localizada no bairro do Engenho do Meio, no Recife (PE).

