Policial é vítima de tentativa de latrocínio na Várzea; suspeito é agredido por populares e preso

Um policial militar de 39 anos, que estava de folga, foi vítima de tentativa de latrocínio - roubo seguido de morte - no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

O crime aconteceu na noite dessa terça-feira (19), na avenida Afonso Olindense.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), durante a ação, houve troca de tiros, mas ninguém foi atingido.

O suspeito tentou fugir, mas foi contido por populares, que o agrediram. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o criminoso no chão rodeado de pessoas.

Ainda de acordo com a PMPE, o suspeito, de 38 anos, que não teve o nome divulgado, foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá.

Após receber atendimento médico, o homem foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, também na Zona Oeste do Recife.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que ele foi autuado por tentativa de roubo seguida de morte (latrocínio).

Com ele foram apreendidos um revólver calibre .38, duas munições deflagradas e seis intactas.

