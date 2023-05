Policial militar bate em mulher durante confusão no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife

A- A+

Um policial militar foi flagrado agredindo uma mulher no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, na noite dessa segunda-feira (29). A confusão aconteceu durante abordagem a um homem na Primeira Travessa Rio Madeira.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram três policiais prendendo um homem e várias mulheres em torno dos agentes. No vídeo, uma das mulheres, de blusa azul, grita com os policiais e um deles bate no rosto dela, na presença de várias testemunhas.



De acordo com a Polícia Militar, agentes da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto) receberam informações que indivíduos estariam comercializando entorpecentes na área.



No local, o efetivo disse ter avistado um homem recebendo uma quantia em dinheiro de um indivíduo não identificado. Uma abordagem foi realizada com um dos envolvidos e, com ele, foram encontrados R$ 30 em espécie, um aparelho celular com queixa de roubo e maconha.



A PM informou que, no momento da identificação dos suspeitos, duas mulheres tentaram retirar os homens do local e "incitaram a população contra o efetivo policial, gritando palavras de baixo calão".



Durante a confusão, os envolvidos fugiram por dentro da comunidade, sendo apenas um deles localizado. "No momento da detenção, ele e as duas mulheres agrediram os policiais, sendo necessário a utilização gradativa da força para as respectivas contenções", afirmou a corporação.



Após a confusão, todos os envolvidos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da área e encaminhados, em seguida, para a Delegacia de Boa Viagem.



No local, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado contra o homem, por desacato, resistência e posse de entorpecentes. Um inquérito por receptação culposa também foi feito. Já contra as duas mulheres, foi lavrado um TCO por desacato e resistência.



"Com relação às imagens divulgadas, a Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta vai abrir inquérito administrativo para apurar a natureza de todos os fatos", informou a PM.



Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que instaurou inquérito para apurar o caso e que todos prestaram esclarecimentos e foram liberados.

Veja também

Ataque Dois ataques jihadistas deixaram 40 mortos em Burkina Faso