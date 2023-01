Policial militar de folga reage a assalto no Recife e é baleado na perna

A- A+

Um policial militar de 34 anos, que não teve a identidade divulgada, reagiu a um assalto, na noite de terça-feira (17), no bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife, e foi baleado na perna.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o agente estava de folga, na rua Vanúzia Alves Rodrigues, quando "alguns suspeitos possivelmente o reconheceram como PM e efetuaram disparos contra ele". O policial, então, teria revidado, mas acabou atingido na perna.

O policial foi socorrido e levado por uma equipe do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM) para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. Ele passa bem e já recebeu alta médica.

Os suspeitos do crime fugiram e, até a manhã desta quarta-feira (18), nenhum foi preso.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso "será investigado pela 5a Delegacia de Polícia de Homicídios".

Veja também

Férias Com caminhada noturna, Parque de Dois Irmãos tem programação especial para férias