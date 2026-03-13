Policial Militar de Pernambuco é preso na Bahia suspeito de homicídios e tráfico de drogas

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Um cabo da Polícia Militar de Pernambuco foi preso na Bahia suspeito de integrar uma organização criminosa armada envolvida em homicídios e tráfico de drogas.



A ação aconteceu nessa quinta-feira (12), na cidade baiana de Jequié, e foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), durante cumprimento de dois mandados de prisão preventiva contra o policial, expedidos pela Justiça pernambucana.



O primeiro mandado de prisão em aberto contra o policial foi expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Jaboatão dos Guararapes, no contexto da Operação Égide. Já o segundo foi expedido pela 2ª Vara Criminal da mesma comarca, no âmbito da Operação Sintonia Fina.

O investigado estava foragido desde 15 de abril de 2025 e foi localizado após trabalho de inteligência e cooperação policial com apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati) da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior da Polícia Civil da Bahia e da Ficco/BA.



"O preso encontra-se em processo final de exclusão dos quadros da Polícia Militar de Pernambuco e permanecerá à disposição do Poder Judiciário", informou a Ficco.



A Ficco PE é integrada pela Polícia Federal, Polícias Civil, Militar e Penal de Pernambuco, além da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco e Secretaria Nacional de Políticas Penais.

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