INSEGURANÇA Policial Militar detém cinco pessoas após assalto em Olinda no último domingo (7) Agente de segurança desconfiou do crime e abordou suspeitos; PM fez uso de arma de fogo

Um policial militar, pertencente à Companhia Independente de Apoio ao Turista (CIATur), agiu, na manhã do último domingo (7), na ação de suspeitos após um assalto a um homem no bairro do Varadouro, em Olinda.

O agente estava prestes a assumir o plantão, quando reparou na ação suspeita em um carro. Ao tomar conhecimento de que teria sido um assalto, o militar acompanhou o veículo em questão e deu voz de parada, que não foi obedecida. No carro, havia cinco pessoas, sendo três homens, uma mulher e um menor de quinze anos de idade.

Segundo o policial, um dos suspeitos portava uma arma branca e ofereceu resistência, o que ocasionou o uso de sua arma de fogo para cessar a ameaça. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital da Restauração.

Equipes da polícia foram acionadas para dar apoio. Os outros suspeitos foram presos e encaminhados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para serem adotadas as medidas cabíveis. Na operação foram apreendidos uma arma branca (faca), cinco aparelhos de celular, a quantia de R$ 794 e um veículo.

A vítima do assalto também foi encaminhada à delegacia para formalizar queixa. Durante o processo, um dos celulares apreendidos tocou e uma pessoa informou que foi assaltada pelo grupo mais cedo. Ela também se apresentou para os procedimentos legais.



