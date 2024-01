Policial militar e a esposa são presos em Rondônia (RO) por abusar sexualmente dos filhos

A- A+

Nesta sexta-feira (19), um policial militar e a esposa foram presos sob a suspeita de abusar sexualmente dos filhos de 2, 9 e 12 anos, no município de São Francisco do Guaporé, em Rondônia (RO). De acordo com informações do G1, a prisão aconteceu durante a operação “Inocência Perdida”.

Ao longo das investigações, a polícia civil descobriu que os acusados filmavam e publicavam os vídeos dos abusos na internet.



Ele abusava da filha de 2 anos e a mulher, dos filhos de 9 e 12 anos. Além disso, os filhos mais velhos eram colocados para assistir à filmagem.

De acordo com a polícia, há uma terceira pessoa envolvida que mantinha relacionamento trisal com o casal. A suspeita levava uma criança de dez anos para ser violentada pelo policial. A mulher foi presa pelo crime de armazenamento de pornografia infantil.

O policial foi levado para a capital Porto Velho e confirmou o crime durante depoimento. O suspeito justificou o crime afirmando que o fazia porque foi abusado quando criança.



No decorrer do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais apreenderam três armas de fogo e munições de variados calibres.

