Policial Militar é acusado de atirar em entregador após se recusar a buscar lanche em portaria

Um policial militar é acusado de atirar num entregador após se recusar a ir até a portaria do prédio onde mora para buscar um lanche. O episódio ocorreu nesta terça-feira à noite, na Praça Saiqui, na Vila Valqueire, Zona Norte do Rio.



O entregador, identificado como Nilton Ramon de Oliveira, de 24 anos, foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, onde segue internado.



Vídeos que circulam em redes sociais mostram o entregador caído no chão após ser baleado, ainda com a mochila nas costas. É possível ver pessoas se movimentando ao redor dele. Uma das pessoas que filmou a cena diz, e tom de revolta: "Acabou de balear o menor aqui. Estava entregando".









De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para o local da ocorrência e confirmaram a discussão entre o PM e o entregador, que estava caído no chão. O policial se apresentou na 30ª DP (Marechal Hermes). A Corregedoria da PM abriu um procedimento para investigar a conduta do agente.

