Seg, 28 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda28/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Região Metropolitana do Recife

Policial Militar é detido após manter a ex-mulher em cárcere privado, em São Lourenço da Mata

O crime aconteceu na noite do último sábado (26). O policial foi detido e encaminhado ao Centro de Reeducação da PM

Reportar Erro
Polícial Militar é detido após manter a ex-mulher em cárcere privado, em São Lourenço da MataPolícial Militar é detido após manter a ex-mulher em cárcere privado, em São Lourenço da Mata - Foto: Magnific

Um cabo da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi detido e encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar (Creed) após manter a ex-mulher em cárcere privado por mais de seis horas na noite do último sábado (26), em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O crime teria sido praticado na residência da mãe da vítima, onde também estariam presentes os dois filhos do casal, de 8 e 11 anos. Segundo informações de familiares, a conduta do polícia militar teria sido motivada pela tentativa de submeter a vítima à sua vontade de reatar o relacionamento, rompido há cerca de um mês.  

Leia também

• Carreta da Mulher Pernambucana leva serviços de saúde ao Recife e ao Agreste nesta semana; veja onde

• Motorista é detido após conduzir de forma perigosa e capotar carro com maconha na BR-232

• Mulher fica ferida após caminhonete invadir casa em São Lourenço da Mata

Violência doméstica
A Polícia Militar informou que registrou a ocorrência de violência doméstica através do 20º BPM. Porém, após várias tentativas de diálogo do efetivo do batalhão, foi necessário acionar o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que assumiu a condução das negociações, adotando os procedimentos necessários para o gerenciamento da crise.

Após as negociações com o Bope, o PM se entregou e foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Camaragibe e posteriormente conduzido ao Centro de Reeducação da Polícia Militar (CREED).

A vítima foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento e posteriormente também foi levada para a delegacia, para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter