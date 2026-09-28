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Região Metropolitana do Recife Policial Militar é detido após manter a ex-mulher em cárcere privado, em São Lourenço da Mata O crime aconteceu na noite do último sábado (26). O policial foi detido e encaminhado ao Centro de Reeducação da PM

Um cabo da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi detido e encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar (Creed) após manter a ex-mulher em cárcere privado por mais de seis horas na noite do último sábado (26), em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O crime teria sido praticado na residência da mãe da vítima, onde também estariam presentes os dois filhos do casal, de 8 e 11 anos. Segundo informações de familiares, a conduta do polícia militar teria sido motivada pela tentativa de submeter a vítima à sua vontade de reatar o relacionamento, rompido há cerca de um mês.

Violência doméstica

A Polícia Militar informou que registrou a ocorrência de violência doméstica através do 20º BPM. Porém, após várias tentativas de diálogo do efetivo do batalhão, foi necessário acionar o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que assumiu a condução das negociações, adotando os procedimentos necessários para o gerenciamento da crise.

Após as negociações com o Bope, o PM se entregou e foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Camaragibe e posteriormente conduzido ao Centro de Reeducação da Polícia Militar (CREED).

A vítima foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento e posteriormente também foi levada para a delegacia, para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

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