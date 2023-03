A- A+

Pernambuco Policial militar e dois criminosos são mortos durante troca de tiros em Ribeirão, na Mata Sul O sargento Jairo José da Silva Filho tinha quase 16 anos de corporação e estava lotado no 10º BPM

Um policial militar de 42 anos foi morto nessa segunda-feira (13) durante uma troca de tiros com criminosos no Engenho Aripibu, na área rural de Ribeirão, na Zona da Mata Sul. Dois suspeitos também morreram no confronto.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o sargento Jairo José da Silva Filho e outros agentes do 10º BPM foram ao engenho após recebem a ocorrência de que suspeitos estariam armados no local.

Segundo a Polícia Civil, quatro pessoas estavam em uma residência abandonada, sendo uma mulher de 30 anos, um adolescente de 17 anos, e dois homens de 22 e 23 anos.

A PM informou que, ao chegar no local, o efetivo foi recebido por disparos de arma de fogo e revidaram a agressão. No confronto, dois suspeitos foram mortos e o sargento Jairo José foi ferido.

O policial militar chegou a ser socorrido para um hospital local, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

No local do crime, foram apreendidas armas de fogo, munições e substâncias análogas a entorpecentes.

A mulher de 30 anos foi presa em flagrante por homicídio, entorpecentes e posse ilegal de arma. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Palmares, na Mata Sul, para realização dos procedimentos cabíveis.

A PM emitiu uma nota de pesar em que lamenta a morte do sargento Jairo José da Silva Filho, que deixa esposa e dois filhos.

"Em seus quase 16 anos de corporação, desempenhou seu trabalho com muita dedicação e profissionalismo em prol da segurança do povo pernambucano. Atualmente, estava lotado no 10° BPM", informou a nota da PM.

A prefeitura de Ribeirão também publicou uma nota de pesar nas redes sociais.



"É com doloroso pesar que o prefeito Marcello Maranhão lamenta profundamente a morte do policial militar sargento "Jairinho", que morreu nesta segunda-feira, 13/03/2023, durante o desempenho da nobre missão de proteger a sociedade ribeirãoense".

