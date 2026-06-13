Policial militar é encontrado morto em Boa Viagem; caso é investigado como morte a esclarecer
Vítima integrava o Regimento de Polícia Montada (RPMon), antiga cavalaria da PM
Um policial militar de foi encontrado morto, na quinta-feira (11), em um imóvel no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) como morte a esclarecer.
De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), equipes do 19º Batalhão foram acionadas para atender uma ocorrência inicialmente tratada como homicídio.
Ao chegarem ao local, os agentes constataram a morte do policial, que integrava o Regimento de Polícia Montada (RPMon), antiga cavalaria da PM.
Leia também
• Recife: Instituto Guia Social celebra 19 anos de atuação voltada à cidadania, cultura e esportes
• São João do Recife terá quadrilhas juninas e Desfile das Bandeiras no fim de semana; saiba mais
• Governo federal e estadual anunciam investimentos de R$ 110 milhões para o Porto do Recife
Após a confirmação da morte, as autoridades competentes foram acionadas para realizar os procedimentos necessários e dar início às investigações.
Em nota, a PCPE informou que registrou a ocorrência como morte a esclarecer.
O caso ficará sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH), do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às investigações para determinar as circunstâncias e a causa da morte do policial.