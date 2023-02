A- A+

Região Metropolitana do Recife Policial militar é morto a tiros em via movimentada de Camaragibe; crime ocorreu nesta sexta (24) O policial pilotava uma moto azul quando foi atingido por tiros

Um policial militar do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (24), no Bairro Novo do Carmelo, no centro de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da ação, na rua Eliza Cabral de Souza. O policial, identificado como cabo Célio Honorato, pilotava uma moto azul, quando dois homens, também em uma motocicleta, se aproximaram.



O garupa fez disparos de arma contra a vítima, que caiu da moto em via pública. Os criminosos fugiram rapidamente.



Nas imagens, também é possível ver a movimentação de pedestres e veículos no local. Algumas pessoas que estavam sentadas na calçada presenciaram o assassinato.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), uma equipe da Força Tarefa de Homicídios está no local realizando diligências.



Por meio de nota, a Polícia Militar lamentou a morte do cabo Célio Honorato.



"A Polícia Militar de Pernambuco tomou conhecimento e lamenta a morte do cabo Honorato, lotado do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), na manhã desta sexta-feira (24). O PM foi vítima de homicídio em Camaragibe e, até o momento, ainda não há maiores informações sobre o caso. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil", informou a nota.

Veja também

Guerra França promete ajuda de 1 milhão de euros a atletas ucranianos