Recife Policial militar é preso após atirar no irmão, que também é PM, durante uma corrida por aplicativo No trajeto, ambos se desentenderam e um deles efetuou dois disparos de arma de fogo contra o irmão

Um policial militar foi preso após atirar contra o próprio irmão, que também é PM, durante uma corrida de transporte por aplicativo, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.



O caso aconteceu na noite desse sábado (30). De acordo com a Polícia Militar, agentes do 11º BPM foram acionados para averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo em um veículo.

Ao chegar ao local, o efetivo constatou que se tratava de uma discussão entre dois irmãos, ambos policiais militares. Os dois teriam solicitado o transporte por aplicativo do bairro de Aldeia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, para o bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.

No trajeto, na Estrada da Mumbeca, no bairro da Guabiraba, ambos se desentenderam e um deles efetuou dois disparos de arma de fogo contra o irmão. O condutor do veículo, ao presenciar a situação, parou o carro e se evadiu da área.

No local, a PM encontrou o agressor ao lado do irmão, que estava deitado no asfalto. Ele afirmou que tinha feito os disparados após uma discussão banal. "Ambos aparentavam estar em estado de embriaguez alcoólica", informou a corporação.

O homem baleado, que não teve o nome e idade divulgados, foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na Zona Norte, e foi transferido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Na ocasião, foram apreendidas duas pistolas em situação regular, portadas pelos envolvidos, além do veículo Voyage pertencente a testemunha.

O policial militar que atirou no irmão foi preso no Centro de Reeducação da PMPE (Creed), em Abreu e Lima. A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e para a Diretoria de Polícia Judiciária Militar (DPJM).

A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso como homicídio tentado.

