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RECIFE Policial militar é preso em flagrante após fuga de três detentos do Complexo Prisional do Curado Agente era responsável pela sentinela e foi preso por suspeita de abandono de posto e fuga culposa de preso

Um policial militar foi preso em flagrante após a fuga de três detentos do Presídio Policial Penal Leonardo Lago (PPLL), no Complexo Prisional do Curado, na Zona Oeste do Recife, no último sábado (14).

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), militares da guarda foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), onde foram feitas ouvidas, análise de vídeos coletados e interrogatório.

Uma equipe do Núcleo de Operações também foi deslocada ao local da fuga para realizar inspeção, verificar preliminarmente a dinâmica dos fatos e coletar provas.

Após a verificação, um agente, que não teve o nome divulgado, responsável pela sentinela, foi preso em flagrante por suspeita de abandono de posto e fuga culposa de preso.

O PM passará por audiência de custódia, ficando a cargo do Juízo competente a decisão sobre a manutenção da custódia ou concessão de liberdade provisória.

"Adicionalmente, a Autoridade de Polícia Judiciária Militar recomendou a instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta de todo o efetivo da guarda do serviço", afirmou a PM.

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) instaurou um procedimento preliminar para verificar as informações e analisar a repercussão administrativa do caso. "O procedimento segue em trâmite no Órgão Correcional", afirmou a PM.

Fuga filmada

A fuga foi registrada nas proximidades da área da guarita dos policiais militares e foi filmada por câmeras de segurança no último sábado (14).

Dois dos detentos conseguiram deixar o local, mas o terceiro teve dificuldade para escalar o muro, acabou derrubando parte da estrutura de arame farpado instalada no local, e foi detido nas proximidades do presídio.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap/PE) informou que, após a fuga, as forças de segurança foram acionadas e que os outros dois detentos foram identificados, mas continuam foragidos.

"O Serviço de Inteligência da Polícia Penal e as demais forças de segurança atuam nas buscas para localizar os fugitivos", ressaltou a corporação.

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