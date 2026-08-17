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Leia o Jornalsegunda17/08/2026
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Mata Sul

Policial militar em serviço é baleado por PM de folga durante ocorrência de som alto em Água Preta

PM ferido, de 29 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Restauração

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Policial foi encaminhado ao Hospital da Restauração, no Recife Policial foi encaminhado ao Hospital da Restauração, no Recife  - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Um policial militar de serviço foi baleado por um PM de folga durante uma ocorrência de som alto. O caso aconteceu no último sábado (15), na cidade de Água Preta, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, durante a ocorrência, o policial que estava de folga efetuou disparos que atingiram o militar em serviço.

O policial militar ferido, de 29 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife.

De acordo com o HR, o policial está internado em estado grave.

O PM apontado como autor dos disparos, de 30 anos, ainda não foi localizado e não se apresentou após o ocorrido.

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"Por se tratar de crime de natureza militar, a apuração da esfera criminal é de competência da Justiça Militar, cabendo à Polícia Militar de Pernambuco, por meio da instauração de Inquérito Policial Militar (IPM), realizar a investigação e apurar rigorosamente as circunstâncias e a dinâmica dos fatos", ressaltou a PM.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) informou que a corregedoria geral iniciou uma Investigação Preliminar para reunir os subsídios necessários à análise da conduta do militar sob o aspecto ético-disciplinar.

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