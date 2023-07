Policial militar espanca e mata namorada a tiros em Carpina, na Mata Norte; mototaxista fica ferido

A- A+

Uma promotora de vendas de 33 anos foi assassinada a tiros pelo namorado, um policial militar de 38 anos, na cidade de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o crime, que foi registrado na Delegacia de Goiana, também na Mata Norte, como feminícidio, aconteceu na noite do último sábado (29).

Siméia da Silva Nunes e o namorado, cuja identidade não foi divulgada, estavam em um bar quando o policial começou a agredi-la. Ele desferiu socos e pontapés contra a vítima. O espancamento foi registrado por câmera de monitoramento do bar.

As imagens mostram o momento que o policial puxa a mulher pelo cabelo e a arremessa contra o chão. O homem ainda dá chutes em Siméia quando ela está caída.

Outras imagens do lado externo do estabelecimento mostram Siméia tentando fugir do local. Ela encontra um mototaxista, mas o policial se aproxima em um carro branco. Antes de Siméia subir na moto, o policial saca uma arma e atira na direção dela e do mototaxista, atingindo os dois.

A mulher foi atingida no peito com dois disparos. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital. O mototaxista foi alvejado no braço e na perna e também socorrido.

"O autor fugiu em seguida. As investigações foram iniciadas de imediato e seguem até elucidação total do crime", detalhou a Polícia Civil, por meio de nota. A Polícia Militar, também em nota, disse que o policial "até o momento não foi localizado". Buscas pelo criminoso seguem em andamento.

Além do feminícidio, o caso foi registrado como tentativa de homícidio do mototaxista. O profissional foi transferido para o Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife.

