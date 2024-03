A- A+

RECIFE Policial militar mata esposa e tira própria vida na sequência na Zona Norte do Recife Walmir Soares dos Santos pertencia à equipe de Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas

Cabo da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e integrante da equipe de Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) da corporação, Walmir Soares dos Santos matou a esposa a tiros e depois tirou a sua própria vida nesta segunda-feira (4), na casa onde moravam, no bairro de Dois Unidos, localizado na Zona Norte do Recife. Os dois corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) da cidade.

A motivação dos crimes ainda é desconhecida e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

De acordo com a PMPE, "uma equipe da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) foi acionada por populares para verificar a denúncia" nesta tarde.

Conduta questionada na corporação

No mês de julho do ano passado, o cabo Walmir Soares dos Santos esteve entre policiais que tiveram suas condutas questionadas pela corporação "sob o viés ético-disciplinar", como consta em um documento da Secretaria de Defesa Social (SDS) estadual, assinado pela corregedora-geral Mariana Cavalcanti de Sousa.

Veja também

fuga Dois presos fogem de presídio sul-mato-grossense