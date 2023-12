A- A+

PERNAMBUCO Policial militar morre a caminho do trabalho em acidente na PE-45, em Escada Esse foi o segundo caso de morte de policial em deslocamento para serviço no mesmo dia

O policial militar Alcides Roberto da Silva Neto, de 28 anos, morreu na tarde de terça-feira (26), em um acidente de trânsito na PE-45, em Escada, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Alcides estava a caminho do trabalho, no 18º Batalhão da Polícia Militar, sediado no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. Esse caso foi o segundo no mesmo dia em que um policial morreu ao se deslocar para assumir o serviço.

Uma tenente da PM, identificada como Monique de Paula França Barros, de 32 anos, colidiu o carro que dirigia contra um poste, na manhã de terça-feira. Ela estava a caminho do 22º Batalhão, que fica em Surubim, no Agreste do Estado, quando aconteceu o acidente, às margens da BR-408, em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A Polícia Militar informou que Alcides teria tentado livrar o veículo que dirigia de alguns buracos existentes na via, quando perdeu o controle do carro e se chocou lateralmente com uma van. O corpo dele chegou a ficar preso às ferragens do veículo e foi removido pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Militar, Alcides Roberto da Silva Neto ingressou na corporação em 21 de junho de 2022.

"Desempenhou seu trabalho com muita dedicação e profissionalismo em prol da segurança do povo pernambucano", disse a PM, em nota de pesar.

Na nota, a corporação informou que se solidariza com a dor da noiva, dos familiares e dos amigos de Alcides e decretou luto oficial de três dias.

O corpo do policial foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares, na Mata Sul. O motorista e um passageiro da van foram conduzidos à Delegacia de Escada para prestar depoimento.

