Uma grave colisão, na Avenida Caxangá, bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, tirou a vida do policial militar Gabriel Rodrigo, de 29 anos, na manhã desta segunda-feira (19). A tragédia aconteceu em frente ao Caxangá Golf & Country Club.

Gabriel fazia parte da Companhia Independente de Apoio ao Turista (CiaTur) e pilotava uma moto Yamaha, modelo XTZ, azul, no sentido Recife. Por volta das 6h30, um veículo do modelo Gol, cor prata, colidiu com a motocicleta. Foi lançado a uma distância de 45 metros.

Gol prata colidiu com a moto | Foto: Cortesia

Esposa grávida

Segundo o sogro de Rodrigo, Clovis Antônio, ele morava na Várzea e deixa a esposa grávida de 5 meses. O PM estava indo para o trabalho.

“Ele estava na faixa da esquerda e a motorista do Gol vinha pela direita. Ela me disse que um carro freou bruscamente na frente dela. Foi quando ela jogou o carro para a esquerda e bateu nele. Como é que a pessoa, sem precaução, faz isso e deixa a pessoa numa situação dessa? Seria menos mau se ela tivesse batido no carro da frente”, destaca ele, revoltado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma equipe ao local, mas, chegando, encontrou a vítima já morta. A condutora do Gol não fugiu.

“Daqui para a frente, só Deus sabe como vai ser. A Deus pertence. Minha filha ficou sabendo, agora pouco. Agora, ela está em casa, junto com as primas. Ficou abalada demais, desde que soube de tudo que aconteceu”, complementou ele.

Equipes do Instituto de Criminalística compareceram ao local para realizar a perícia e agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) orientaram o fluxo de veículos na pista, que é intenso.

Velório e enterro

Ainda não há informações relacionadas ao sepultamento do PM Gabriel Rodrigo. Assim que houver, este texto será atualizado.

