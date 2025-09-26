PM reage a assalto e mata criminoso na Zona Sul do Recife
Assaltante estava com várias alianças de ouro, revólver e munições
Um ex-presidiário de 24 anos foi morto após tentar assaltar um policial militar no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.
O criminoso, que estava de moto, anunciou o assalto e o PM, armado e à paisana e também em uma moto, reagiu e matou o homem.
O caso aconteceu na Rua Olívia Menelau, próximo à Avenida Mascarenhas de Moraes, na manhã de quinta-feira (25).
A Polícia Militar, em nota, disse que uma equipe da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto) esteve no local.
O homem estava com várias alianças de ouro, um revólver e cinco munições, sendo quatro delas intactas e uma já disparada.
O delegado Sérgio Ricardo afirmou, em entrevista à TV Guararapes, que a arma encontrada com o assaltante seria periciada.
"Constatamos que ele tinha várias alianças. Aqui no local, compareceu uma vítima que informou que teria sido roubado hoje pela manhã, no bairro de Campo Grande [Zona Norte do Recife]", afirmou o delegado.
O policial militar se apresentou ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da capital pernambucana.
O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios.
O corpo do assaltante foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.
Outro caso
Na noite do último sábado (20), um policial militar à paisana reagiu a um assalto e matou um criminoso no bairro de Cajueiro, na Zona Norte do Recife.
O agente de segurança pública estava acompanhado da companheira quando dois assaltantes anunciaram a investida criminosa.
O PM sacou a arma e atirou, matando um dos dois, que usava tornozeleira eletrônica. O outro conseguiu fugir, apesar de ferido, com celulares do policial e da companheira.