Região Metropolitana do Recife Policial penal do Presídio de Igarassu é investigado por entregar droga a detento; câmera flagrou Policiais de plantão encontraram 165 gramas de substância análoga à maconha em posse de um detento do Presídio de Igarassu

Um policial penal do Presídio de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, é investigado por suspeita de entregar droga a um detento. A ação foi flagrada por câmeras de segurança.



A informação foi divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco.



Segundo a pasta, na manhã desta sexta-feira (13), policiais penais de plantão encontraram 165 gramas de uma substância análoga à maconha em posse de um detento do presídio.



A droga foi localizada após os agentes desconfiarem e realizarem uma revista pessoal no homem. Após a identificação, o detento foi interrogado e informou ter recebido o entorpecente de um policial penal.

"De imediato, foram providenciadas as imagens internas de segurança que comprovaram a participação do servidor e do preso", afirmou a pasta.

O policial penal e o detento foram encaminhados ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), no Recife, para providências cabíveis.

"O Presídio de Igarassu segue com investigações internas sobre o fato", destacou a secretaria, que não informou se o servidor foi afastado.

