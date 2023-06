Policial penal morre e mulher fica ferida após troca de tiros em Dois Unidos

A- A+

Um policial penal foi morto na madrugada deste sábado (24) no Bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. Segundo o Sindicato dos Policiais Penais de Pernambuco (Sinpolpen-PE), Rinaldo Rodrigues da Silva tinha 44 anos e foi executado após se envolver em uma troca de tiros. Ele chegou a ser encaminhado para uma unidade hospitalar mas não resistiu.

Uma mulher de 24 anos também foi baleada e encaminhada a um hospital. De acordo com o Sinpolpen, o autor dos crimes seria um adolescente de 17 anos, que também foi encaminhado a uma unidade hospitalar e apreendido pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Em nota, a PCPE informou que registrou a ocorrência de Homicídio Consumado e Homicídio Tentado na madrugada do dia 24 de junho, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital. Segundo a corporação, as vítimas deram entrada em uma unidade hospitalar local após serem encontradas com perfurações de arma de fogo no bairro de Dois Unidos.

A Polícia Civil informou que o adolescente será autuado por flagrante delito de ato infracional. Ele foi levado a uma unidade hospitalar com perfurações de arma de fogo e depois será encaminhado à delegacia para procedimentos cabíveis. De acordo com a PCPE, as investigações seguem até elucidação do caso.

Nas redes sociais, a Diretoria Executiva do Sinpolpen-PE lamentou a morte do policial, que trabalhava no Grupo de Operações e Segurança (GOS), e cobrou atuação enérgica do Governo do Estado no caso. Segundo o sindicato, o adolescente suspeito do assassinato possui uma extensa ficha criminal. Outros homens, moradores do Alto da Bondade, também estariam envolvidos no crime.

"O Sindicato dos Policiais Penais de Pernambuco vem cobrar ao Governo do Estado atuação enérgica no caso do homicídio para que todos os envolvidos sejam devidamente presos e colocados à disposição da justiça", escreveu o Sinpolpen.

"O caso deve ser investigado pela Polícia civil e o sindicato cobra urgência na apuração dos fatos e investigações, pois isto é um atentado contra membros da Segurança Pública que são os guardiões da sociedade", afirmou.

O velório de Rinaldo Rodrigues será realizado neste domingo (25), a partir das 10h, no Cemitério de Casa Amarela. O sepultamento será às 14h, no mesmo local.

Nado, como era conhecido o policial, completou 44 anos no dia 11 deste mês. Nas redes sociais, o sindicato o classificou como "um profissional honesto, compromissado e que dignificou a profissão".

