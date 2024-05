A- A+

Olinda Policial penal que atirou e matou professor de dança se apresenta em delegacia; arma é apreendida Caso aconteceu no último sábado (4), na avenida Antônio da Costa Azevedo, no bairro de Peixinhos

O policial penal que atirou e matou o professor de dança Marlon de Melo de Freitas da Luz, de 31 anos, se apresentou na 9º Delegacia de Homicídios, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o autor dos disparos, que é lotado na Paraíba, esteve na unidade policial nessa quarta-feira (8), acompanhado do advogado. No local, ele, que não foi preso, apresentou a arma funcional, que será periciada.

O caso aconteceu no último sábado (4), na avenida Antônio da Costa Azevedo, no bairro de Peixinhos, em Olinda, durante uma discussão de trânsito, segundo versão dos familiares de Marlon e informações obtidas pela Polícia Militar no local.

Vítima foi identificada como Marlon de Melo. Foto: Redes Sociais/Reprodução

Ainda no dia do crime, o policial penal chegou a registrar um boletim de ocorrência informando que atirou em Marlon por achar que seria vítima de um assalto.

A vítima, atingida por dois disparos nas regiões do tórax e braço, foi socorrida para o Hospital da Restauração, na área central do Recife, mas não resistiu e morreu na madrugada da quarta-feira (8).

Marlon de Melo, que pilotava uma moto, havia saído do trabalho, quando teria se envolvido em uma discussão de trânsito com o policial penal, que também estava em uma motocicleta.

Após o ocorrido, o professor de dança chegou a ligar para a esposa e informou o que aconteceu. Também relatou o caso para as equipes do 1º BPM que estiveram no local.

A Polícia Civil de Pernambuco, que não detalhou a linha de investigação, disse que outras diligências estão sendo realizadas dentro do processo investigativo. "Mais detalhes não podem ser fornecidos no momento", afirmou a corporação.

Veja também

BRASIL Maioria dos brasileiros vê ligação "total" de mudanças climáticas com tragédia no RS, diz pesquisa