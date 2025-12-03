A- A+

CONDENAÇÃO Policial penal que matou professor de dança em Olinda é condenado a 18 anos e 8 meses de prisão Crime aconteceu em maio do ano passado, durante uma briga de trânsito

A Justiça condenou, na noite dessa terça-feira (2), o policial penal Claudomerrison José do Nascimento, 55 anos. Ele matou a tiros o professor de dança Marlon Melo Freitas da Luz, de 31, durante uma briga de trânsito em maio do ano passado, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o réu foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão por homicídio qualificado.

"A pena deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado", completou, por meio de nota.

A sessão foi realizada na Vara do Tribunal do Júri de Olinda. Segundo o TJPE, a sentença foi determinada sob duas qualificadoras: mediante traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente.

Relembre o crime

O crime aconteceu no dia 4 de maio do ano passado, no bairro de Peixinhos, em Olinda. Tanto a vítima quanto o autor dos disparos pilotavam motos.

Marlon foi atingido nas regiões do tórax e braço, e encaminhado ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife. Ele ficou internado até o dia 8 de maio, quando não resistiu aos ferimentos e morreu.

No dia 9, o policial penal, que era lotado da Paraíba, se apresentou na 9º Delegacia de Homicídios, também em Olinda, acompanhado de um advogado. Na ocasião, a arma do crime foi apreendida para perícia, mas ele foi liberado depois de prestar depoimento.

A prisão só ocoreu no dia 17 do mesmo mês, após decisão da Vara do Tribunal do Júri da cidade. À época, ele foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), no município de Abreu e Lima, na RMR.

