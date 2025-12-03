Qua, 03 de Dezembro

CONDENAÇÃO

Policial penal que matou professor de dança em Olinda é condenado a 18 anos e 8 meses de prisão

Crime aconteceu em maio do ano passado, durante uma briga de trânsito

Marlon de Melo de Freitas da Luz foi baleado por um policial penal em maio do ano passado Marlon de Melo de Freitas da Luz foi baleado por um policial penal em maio do ano passado  - Foto: Redes Sociais/Reprodução

A Justiça condenou, na noite dessa terça-feira (2), o policial penal Claudomerrison José do Nascimento, 55 anos. Ele matou a tiros o professor de dança Marlon Melo Freitas da Luz, de 31, durante uma briga de trânsito em maio do ano passado, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o réu foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão por homicídio qualificado.

"A pena deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado", completou, por meio de nota.

A sessão foi realizada na Vara do Tribunal do Júri de Olinda. Segundo o TJPE, a sentença foi determinada sob duas qualificadoras: mediante traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente.

Relembre o crime
O crime aconteceu no dia 4 de maio do ano passado, no bairro de Peixinhos, em Olinda. Tanto a vítima quanto o autor dos disparos pilotavam motos.

Marlon foi atingido nas regiões do tórax e braço, e encaminhado ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife. Ele ficou internado até o dia 8 de maio, quando não resistiu aos ferimentos e morreu.

No dia 9, o policial penal, que era lotado da Paraíba, se apresentou na 9º Delegacia de Homicídios, também em Olinda, acompanhado de um advogado. Na ocasião, a arma do crime foi apreendida para perícia, mas ele foi liberado depois de prestar depoimento.

A prisão só ocoreu no dia 17 do mesmo mês, após decisão da Vara do Tribunal do Júri da cidade. À época, ele foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), no município de Abreu e Lima, na RMR. 

