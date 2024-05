Policial penal que matou professor de dança em Olinda após briga de trânsito é preso

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou a prisão do suspeito de matar a tiros o professor de dança Marlon de Melo, de 31 anos, em briga de trânsito no município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no dia 4 de maio. O policial penal foi detido na tarde desta sexta-feira (17).

O suspeito, de 54 anos, foi detido pela 9ª Delegacia de Homicídios de Olinda, após a Vara do Tribunal do Júri da cidade expedir um mandado de prisão contra ele.

De acordo com a PCPE, o policial penal foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), no município de Abreu e Lima, na RMR, onde vai passar por audiência de custódia.

Relembre

O caso aconteceu no dia 4 de maio, na av. Antônio da Costa Azevedo, no bairro de Peixinhos, em Olinda.

A vítima, Marlon de Melo de Freitas da Luz, pilotava uma moto quando o caso aconteceu. O autor dos disparos também estava numa motocicleta.

Marlon foi atingido nas regiões do tórax e braço, e encaminhado ao Hospital da Restauração, na área central do Recife, onde ficou internado em estado grave por quatro dias. O professor de dança morreu no dia 8 de maio.

O autor dos disparos prestou depoimento à Polícia Civil no dia 9 de maio, teve a arma apreendida e foi liberado.

