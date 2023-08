Policial penal reage a assalto e mata dois suspeitos na PE-41, em Tracunhaém

A- A+

Um policial penal reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra os dois suspeitos, que morreram na PE-41, na zona rural de Tracunhaém, na Zona da Mata Norte, nesta quinta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 2º BPM foram acionados para um acidente de trânsito e, ao chegar ao local, encontrou dois homens mortos.



Um policial penal se apresentou ao efetivo e informou que, durante trajeto até o trabalho, no presídio de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, foi surpreendido pela dupla, que fechou seu carro para assaltá-lo.



Na ocasião, o agente penal reagiu e atirou contra os criminosos, que morreram no local.

No local do crime, a PM apreendeu dois revólveres calibre .38 municiados, pertencentes aos suspeitos mortos e também realizaram o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC).



Ainda segundo a corporação, o policial penal se apresentou espontaneamente na Delegacia de Tracunhaém, para adoção das medidas cabíveis.

