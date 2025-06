A- A+

RIO DE JANEIRO Policial que leva corpo de homem morto no Santo Amaro diz que a bala "foi do bandido" Herus Guimarães, de 23 anos, foi morto com um tiro na barriga durante operação do Bope no Morro Santo Amaro, na Zona Sul do Rio

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o corpo de Herus Guimarães, de 23 anos, é carregado por moradores e policiais até um dos carros do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), no Morro Santo Amaro, no Catete, Zona Sul do Rio. Durante a ação, em meio ao choque da comunidade, um dos agentes tenta justificar: "Foi a bala do vagabundo, foi a bala do bandido".

Herus foi morto com um tiro na barriga na madrugada de sábado, enquanto acontecia uma festa junina na comunidade. Além dele, outros cinco moradores foram baleados, um deles segue internado.

No vídeo, dois policiais, com a ajuda de três moradores, carregam o corpo de Herus sobre um pano preto e o colocam na parte traseira de uma viatura. A cena, assistida com espanto por moradores e crianças, é marcada por gritos de que Herus era trabalhador e apenas se "divertia" na festa. Ele estava sem camisa e vestia uma bermuda quando foi levado. Adolescentes vestidas com trajes típicos de quadrilha aparecem chorando ao presenciar o momento.

Uma mulher que acompanhou a retirada do corpo do jovem argumenta:

"Da última vez que eles (BOPE) entraram, as crianças estavam vindo da escola. E agora de novo, mais uma vez, mais uma vez", diz a mulher.

A família de Herus relata, ainda, que os policiais agiram de forma truculenta, arrastando o rapaz ferido numa escada.

"O policial arrastou o meu filho. Ele estava com a lateral do rosto toda machucada, o nariz ferido. Simplesmente colocaram uma grade sobre ele para impedir que fosse socorrido e o arrastaram escada abaixo. O policial ainda gritou que meu filho era vigia", relatou Monica Guimarães Mendes, mãe de Herus Guimarães, que trabalhava como office boy em uma imobiliária e deixa um filho de dois anos.

A Polícia Militar informou que os agentes que aparecem no vídeo são policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Nesta segunda-eira, o secretário da Polícia Militar do Rio, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, afirmou que houve um erro no planejamento da operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Comando de Operações Especiais (COE) realizada na madrugada do último sábado no Morro Santo Amaro, no Catete, Zona Sul do Rio.

O oficial listou os requisitos para uma ação emergencial, que, segundo as autoridades, foi a deflagrada no Santo Amaro após o recebimento de denúncia de que homens armados se reuniriam no local para fazer ataques contra bandidos rivais, e disse que "restou provado que não foram observados protocolos e procedimentos da corporação".

— Obviamente que a disponibilização das imagens vai elucidar, para que a gente entenda, de como essa operação foi desencadeada, como ela se desenvolveu. Obviamente que não há condenação prévia dos policiais. Mas a gente vai fazer uma apuração firme e transparente — disse.

O governador do Rio, Cláudio Castro, d eterminou no domingo o afastamento imediato do coronel André Luiz de Souza Batista, comandante do Comando de Operações Especiais (COE), o coronel Aristheu Lopes, comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e 12 policiais do Bope que participaram da ação.

