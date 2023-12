A- A+

POLÍCIA Policial federal reage à tentativa de assalto e mata suspeito no bairro da Boa Vista Homem chegou a ser socorrido, mas morreu em hospital. Policial entrava no carro com família

Um homem de 26 anos foi morto, na noite de sábado (16), após tentar roubar um policial federal, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito colocou uma arma de fogo no vidro do carro em direção ao policial e tentou abrir a porta do veículo. O policial, que entrava no carro com sua família, reagiu à investida criminosa e disparou contra o homem.

A polícia informou que o caso aconteceu na rua Joaquim de Brito. O suspeito chegou a ser socorrido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, também na área central do Recife, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

A polícia disse que o próprio policial chamou uma unidade móvel de atendimento hospitalar para prestar socorro ao homem baleado.

"As investigações seguem até o esclarecimento do caso", informou a corporação, em nota enviada à reportagem neste domingo (17).

O homicídio consumado foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

