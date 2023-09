A- A+

Acidente Policial rodoviário federal é atropelado na BR 408, em São Lourenço da Mata O acidente aconteceu na manhã deste sábado (16), no Km 102

Um policial rodoviário federal foi atropelado na manhã deste sábado (16), enquanto sinalizava um trecho da BR 408, no Km 102, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife. O acidente aconteceu no período da manhã, na pista que levava à capital pernambucana. Na ocasião, o oficial estava no local para a retirada de um veículo acidentado.

O agente foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Curado. Em seguida, para o Hospital da Restauração (HR), onde permanece sob cuidados. O motorista responsável pelo acidente, cujo resultado do teste do bafômetro não constatou embriaguez, não sofreu ferimentos.

A equipe do Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor da PRF está acompanhando a situação do policial e afirma não possuir atualizações sobre seu estado de saúde, até o momento.

