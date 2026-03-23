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FEMINICÍDIO Policial rodoviário federal mata comandante da Guarda Municipal de Vitória Crime ocorreu dentro da casa da vítima; perícia encontrou sinais de arrombamento, ferramentas levadas pelo suspeito e cápsulas de munição no quarto, indicando possível premeditação

A comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira, 23, no bairro Caratoíra, na capital capixaba. Segundo informações preliminares divulgadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa, o autor dos disparos foi o namorado da vítima, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza, que em seguida tirou a própria vida. Ela era mãe de uma menina de 8 anos.

De acordo com as autoridades, o crime ocorreu dentro da residência da comandante. A perícia encontrou sinais de arrombamento na porta que dá acesso ao quarto e indícios de planejamento por parte do agressor.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que Diego era lotado na Delegacia da PRF em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. A corporação lamentou a morte da comandante e afirmou que está à disposição para colaborar com as investigações.

"A PRF lamenta profundamente as circunstâncias da ocorrência, ao mesmo tempo que reitera seu compromisso com a vida, contra o feminicídio e a violência contra as mulheres."

A delegada Raffaella Aguiar, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, afirmou que os elementos iniciais apontam para feminicídio. "As primeiras informações são de que ele não aceitava o fim do relacionamento", disse. Segundo ela, após o crime, familiares relataram que o suspeito era "ciumento, possessivo e extremamente controlador".

Ainda conforme a investigação, não havia registros formais de denúncia contra o policial. "A comandante nunca tinha relatado para os companheiros dela lá da Guarda Municipal, bem como não tinha um registro junto à Polícia Civil", disse Aguiar.

Vestígios recolhidos no local indicam que a ação pode ter sido premeditada, já que o suspeito levou ferramentas para arrombar a porta da casa. "Ele levou ferramentas, levou uma escada, ferramentas para romper, abrir a porta", afirmou a delegada.

A perícia encontrou cinco cápsulas de munição no quarto da vítima. A perita-geral adjunta da Polícia Científica do Espírito Santo, Daniela de Paula, informou que também foi localizada uma bolsa com diversos objetos como alicate, chave de corte, faca e álcool.

A gerente de Proteção à Mulher da Secretaria de Segurança Pública, delegada Michele Meira, classificou a perda como irreparável. Segundo ela, Dayse participou de ações e cursos voltados ao enfrentamento da violência contra a mulher.

"A gente precisa também reconhecer o quanto é desafiador para uma mulher que trabalha com o enfrentamento à violência contra a mulher, ter a atitude de buscar ajuda. Muitas vezes essas mulheres se sentem envergonhadas, com medo do que a repercussão disso pode gerar para a sua carreira e elas acabam não buscando ajuda", destacou.

Em nota, a Prefeitura de Vitória lamentou a morte da comandante e decretou luto oficial de três dias. Segundo a Prefeitura, Dayse teve uma trajetória marcada por "ética, dedicação, sensibilidade, coragem e compromisso com a segurança pública". A administração municipal destacou ainda sua atuação na defesa dos direitos das mulheres e no combate à violência de gênero.

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