Rio de Janeiro Policiamento está reforçado nas principais vias expressas do Rio, circulação de ônibus está normal Cidade tenta voltar à normalidade após megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão

O governo do estado informou que mantém o policiamento reforçado, na manhã desta quarta-feira, mas principais vias expressas da cidade, regiões Norte e Sudoeste e nos acessos à Região Metropolitana e modais de transporte público. Isso acontece no dia seguinte à megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou dezenas de mortos nos confrontos. Como parte das medidas estratégicas de segurança, os policiais que atuam no administrativo foram realocados para o serviço operacional nas ruas.

— Hoje, nosso foco é o restabelecimento da ordem e a garantia da segurança da população — disse o secretário de estado da PM, coronel Marcelo de Menezes.

O Rio Ônibus informou que a circulação dos ônibus está normalizada no começo desta manhã. Na véspera foram registrados 96 coletivos utilizados como barricadas e 204 linhas impactadas pelos desdobramentos da megaoperação.

O Sindicato informou que está em contato constante com a Polícia Militar e demais autoridades responsáveis para garantir o funcionamento do transporte por ônibus e a segurança de passageiros e rodoviários.

As câmeras de monitoramento do Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), da Prefeitura do Rio, mostram que o trânsito começa a se intensificar aos poucos nas principais vias expressas da cidade, num indicativo de que muitos cariocas deixaram para sair de casa mais tarde que o habitual. Todas as vias estão liberadas, e não há interdições. Até o momento também não foi registrada nenhuma ocorrência, a não ser um acidente entre um carro e uma moto na Avenida Cesário de Melo, na Zona Oeste.

O início de manhã no Centro do Rio tem clima de normalidade: pontos de ônibus cheios e muitos pedestres atravessando juntos, como de costume, a Avenida Presidente Vargas.

Os fiscais de ônibus, que acompanham a saída dos coletivos no Terminal Procópio Ferreira, na Central do Brasil, informam que há regularidade nas viagens. O problema, segundo um deles, foi que os motoristas chegassem nas garagens para trabalhar.

— Muitos deles moram em comunidade, então foi difícil — disse.

Segundo a Secretaria Estadual de Transportes, barcas, metrô e trem operam com intervalos regulares na manhã desta quarta.

