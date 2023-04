A- A+

Após ameaças de ataques em escolas em Palmares, na Zona da Mata Sul do Estado, as polícias Militar e Civil de Pernambuco informaram, na tarde desta segunda-feira (10), que estão atuando juntas, fazendo as investigações para apurar o caso.

A nota divulgada pelas polícias têm apenas duas linhas e não dá detalhes sobre as informações ameaçadoras divulgadas nas redes sociais no último final de semana.

“A Polícia Militar e a Polícia Civil de Pernambuco informam que estão atuando juntas no município de Palmares realizando todas as diligências para apurar a situação e identificar os autores da ameaça às escolas”, diz o documento.

Não houve mais esclarecimentos no texto divulgado pelo Governo do Estado.

Neste final de semana, circularam informações nas redes sociais, afirmando que haveria ataques em três escolas de Palmares nesta segunda-feira (10), e houve policiamento ostensivo na frente de escolas municipais e estaduais da cidade.

Leia também • Polícias Militar e Civil estão investigando ameaças de ataques a escola no Bairro do Pina

No Instagram, o 10° batalhão da Polícia Militar, localizado em Palmares, escreveu, por volta das 17h. “Estamos findando o dia. Graças a Deus e ao empenho dos policiais militares do 10ª° BPM, comandados pelo Ten Coronel Albuquerque, que encerraremos o dia sem nenhuma intercorrência sequer. Tudo transcorreu na maior tranquilidade tanto da parte dos alunos quanto da parte da equipe educacional”.

Em outra postagem, o Batalhão se expressa: “Todas as escolas que foram vítimas da infeliz postagem estão com rondas de policiamento constantes. Como de costume, todas as escolas da rede municipal e estadual frequentemente recebem a visita da PM na Escola e Patrulha Escolar”.



BRASIL - Pelas redes sociais, circula um vídeo de uma pessoa mascarada, com uma voz alterada, no tom de Jogos Mortais dizendo que as polícias federal, militar e civil devem reforçar segurança nas escolas municipais, estaduais e privadas porque jovens terroristas planejam fazer massacre em várias escolas do Brasil no dia 20 de abril, quando aconteceu um ataquem em Columbine.

A Folha de Pernambuco procurou o Governo do Estado para falar sobre este assunto também, mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria.



Veja mais informações em breve.

Veja também

Vazamento O que se sabe sobre o vazamento de documentos secretos nos EUA