A- A+

Rio de Janeiro Polícias Civil e Militar realizam ação contra expansão do Comando Vermelho em comunidades do Rio Quinhentos agentes estão no Itanhangá e na Muzema, na Zona Sudoeste, um dia após a morte do traficante Ygor Freitas de Andrade, o Matuê, durante ação policial no Campinho

Equipes das polícias Civil e Militar realizam, na manhã desta sexta-feira, uma ação contra a expansão do Comando Vermelho em comunidades da Zona Sudoeste do Rio, que integra a "Operação Contenção". Quinhentos agentes estão no Itanhangá e na Muzema. Até o momento, um criminoso foi preso e dois menores infratores foram apreendidos, divulgou a Polícia Civil.

A ação é realizada no dia seguinte à operação que culminou com a morte do traficante Ygor Freitas de Andrade, o Matuê. Apontado como um dos “homens de guerra” do Comando Vermelho (CV) na Zona Oeste do Rio, ele foi morto na manhã da última quinta-feira durante uma operação da Polícia Civil no Campinho, na Zona Sudoeste da cidade. Em agosto deste ano, ele e outros três homens foram denunciados pelo Ministério Público do Rio por matar uma jovem de 23 anos a mando de Edgar Alves de Andrade, o Doca, em 2023.

A Operação Contenção, o qual a ação faz parte, busca desarticular a estrutura financeira, logística e operacional do Comando Vermelho, além de prender traficantes que atuam na região. Desde abril, 98 criminosos foram presos e outros 10 foram mortos em confronto.

Nesta sexta-feira, participam da operação policiais civis dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada (DGPE) e da Capital (DGPC), das Subsecretarias de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO) e de Inteligência (Ssinte) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Ao todo, 500 agentes estão na região, como no Morro do Banco, na Tijuquinha, na Muzema e no Sítio do Pai João.

Operação em outras regiões

Na manhã desta sexta-feira, equipes do Comando de Operações Especiais da Corporação (COE), da Polícia Militar, realizam uma operação para reprimir o crime organizado em comunidades da Zona Sudoeste do Rio. Agentes estão nos seguintes locais: Cidade de Deus, Jordão, Chacrinha, Caixa D'água, Bateau Mouche e Pendura Saia, em Jacarepaguá.

Investigação: Prisão de filha suspeita de envolvimento na morte de pai que passou mal após feijoada é mantida pela Justiça

Ainda não há um balanço divulgado para essas áreas. As ações seguem em andamento e, segundo a PM, não possuem relação com a operação realizada no Morro do Juramento na madrugada desta sexta-feira, em que seis suspeitos foram mortos e quatro fuzis e duas pistolas, apreendidos.

Veja também