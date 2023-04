A- A+

Pernambuco Polícias Militar e Civil estão investigando ameaças de ataques a escola no Bairro do Pina Em Palmares, onde circularam intimidações, policiais fizeram rondas em todas as escolas

Além de ameaças sobre ataques a escolas de Palmares, na Zona da Mata Sul, alunos e alunas de uma escola estadual localizada no Bairro do Pina, de nome não revelado, também estão passando por momento de tensões. As Polícias Militar e Civil soltaram notas nesta segunda-feira- sem dar maiores detalhes - sobre a justificativa de que pode prejudicar as investigações.

“A Polícia Militar de Pernambuco informa que rondas serão intensificadas na área em que se localiza a escola estadual do Pina. A Polícia Civil, por sua vez, informa que está trabalhando para identificar o autor das ameaças”, diz o conteúdo completo da nota.



Sobre as ameaças de ataques em escolas em Palmares, as polícias Militar e Civil de Pernambuco informaram, na tarde desta segunda-feira (10), que estão atuando juntas, fazendo as investigações para apurar o caso.

“A Polícia Militar e a Polícia Civil de Pernambuco informam que estão atuando juntas no município de Palmares realizando todas as diligências para apurar a situação e identificar os autores da ameaça às escolas”, diz o documento. Não houve mais esclarecimentos no texto divulgado pelo Governo do Estado.

Neste final de semana, circulou vídeo na internet, afirmando que haveria ataques em três escolas de Palmares nesta segunda-feira e houve policiamento ostensivo na frente de escolas municipais e estaduais da cidade.





