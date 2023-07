Político britânico de 75 anos sobrevive após passar cinco dias preso sob um cano, em Londres

A- A+

Um ex-subprefeito do subúrbio de Redbridge, na região leste de Londres, na Inglaterra, afirma ter passado cinco dias preso debaixo de um cano, sem água e comida. O político Chris Cummins, de 75 anos, teria tentado cortar caminho para chegar mais rápido ao metrô, quando ficou preso de bruços, atrás do pavilhão de um clube de futebol, que fica a 15 metros da estação.

Em fevereiro, na tentativa de evitar subir um morro a caminho da parada de Barkingside, o homem escolheu passar por uma cerca de arame nos fundos do Oakside Stadium, que pertence ao Redbridge FC, time de futebol da região. Cummins ficou preso no chão, enquanto tentava rastejar por baixo de um cano. Ao se ver preso, ele percebeu que havia perdido o celular, permanecendo incomunicável de terça a sábado, sem qualquer comida ou água, enquanto as temperaturas reduziam a zero.

O auxílio chegou na quinto dia, quando o gerente do clube de futebol, Richard Eaton, e três colegas ouviram os pedidos de socorro de Cummins. O grupo ofereceu auxílio ao ex-subprefeito, levando um pouco de água com um canudo, enquanto a equipe de regate, composta por uma ambulância aérea, paramédicos e bombeiros, corria até o local.

Após ser levado ao hospital, Cummins passou quatro meses internado. Durante a recuperação, o homem precisou amputar todos os dedos do pé esquerdo. No entanto, a ação foi necessária devido a um problema não diagnosticado anteriormente, o homem, na verdade, foi resgatado sem ferimentos, mas os serviços de emergência disseram que era muito improvável que ele sobrevivesse mais uma noite.

A veículos de imprensa britânicos, o político afirmo que a maioria das pessoas teria desistido do caminho alternativo ao ver o quão estreito era o espaço entre os fundos do prédio e a resistente cerca de arame do metrô. Ele contou que a única coisa que conseguiu fazer foi pedir socorro e rezar para ser retirado do local.

Agora se movimentando com a ajuda de um andados, o político conta que acompanhou o passar dos dias por meio da movimentação na estação, com o som das chamadas para os trens. De bruços na terra, Cummins usou o braço como travesseiro, para tentar dormir em alguns momentos e economizar energia.

