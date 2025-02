Político italiano acusa filho de Trump de matar patos de espécie protegida

A- A+

Um político da região de Veneto, na Itália, anunciou nesta terça-feira que denunciou Donald Trump Jr. às autoridades por supostamente matar patos de uma espécie protegida durante uma caçada na Lagoa de Veneza.

O membro do Legislativo regional e ambientalista Andrea Zanoni disse que viu "várias pessoas, incluindo Donald Trump Jr., matando patos" em um vídeo na plataforma online Field Ethos, publicado pelo próprio Trump Jr.

"No vídeo, Trump Jr. aparece com um pato-ferrugínio (tadorna ferrugginea) em primeiro plano, um pato muito raro na Europa e protegido pela diretriz de aves da UE e pela lei italiana sobre a proteção da vida silvestre", escreveu Zanoni no Facebook.



"A matança ou posse deste animal é punível por lei", disse.

No vídeo, também publicado pelo jornal Corriere della Sera, Trump Jr. atira em patos a partir de um mirante.

Zanoni disse que perguntou às autoridades regionais "quais sanções pretendem aplicar" contra a empresa que organizou a caça e seus participantes.

