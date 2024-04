Político turco morre após varanda cair durante festa por eleição na Turquia; vídeo

A- A+

Um político turco morreu depois de a varanda em que estava cair enquanto era realizada uma comemoração da vitória do seu partido nas eleições municipais locais. Mehmet Palaz, vice-chefe do partido de oposição turco, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o portal Milliyet, outras oito pessoas foram levadas a hospitais por conta dos ferimentos, três delas em estado grave.

Um vídeo mostra o momento em que dezenas de pessoas comemoram nas ruas do distrito de Tavas, em Denizli, a vitória do Partido Republicano do Povo (CHP, sigla no idioma local), enquanto algumas festejavam de uma sacada no segundo andar de um edifício.

De repente, a sacada não suporta o peso e desaba. As imagens foram feitas pelo celular de uma pessoa que acompanhava a celebração. Ainda segundo informações do Milliyet, o prédio pertencia ao próprio partido. Palaz foi atingido na cabeça durante o desabamento, foi hospitalizado no hospital municipal de Pamukkale, mas morreria no dia seguinte.

Confira o momento:

Kutlama yapılan CHP balkonu çöktü!



Denizli’nin Tavas ilçesinde seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkon çöktü.



3 kişinin ağır 8 partilinin yaralandığı kaza anı böyle görüntülendi. pic.twitter.com/N8XnjemOqy — milliyet.com.tr (@milliyet) March 31, 2024

