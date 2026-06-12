São João de Caruaru: Polo Azulão reafirma alternatividade com manguebeat, rock, forró e hip-hop
Programação do fim de semana inclui nomes como Azulão, Devotos, Nação Zumbi e Mestrinho
Caruaru dá início, nesta sexta-feira (12), à programação junina do fim de semana no Polo Azulão, localizado no centro da cidade. O espaço recebe artistas e bandas de gêneros alternativas, como Devotos e Nação Zumbi, em uma mistura de manguebeat, rock, forró e hip-hop, reforçando a diversidade musical que marca o polo.
O cantor Ícaro Trajano abre a noite, sendo sucedido pela Banda Alkymenia, que ganhou notoriedade para além das fronteiras de Pernambuco após se tornar campeã na seletiva do "Wacken Metal Battle Brasil".
Em seguida, a banda “Devotos”, que nasceu no Alto José do Pinho, bairro da Zona Norte do Recife, assume o palco com composições que abordam problemas sociais vivenciados pelas pessoas que residem nos morros da capital pernambucana.
Por último, a também recifense Nação Zumbi, que celebrou 30 anos do albúm "Afrociberdelia" no início do ano, encerra a noite com canções que são as principais referências quando o assunto é a resistência e a ramificação do movimento cultural manguebeat.
Leia também
• São João do Recife 2026: Concurso de Quadrilhas Juninas abre programação no Sítio Trindade
No sábado (13), o regionalismo se apropria do palco, trazendo a cantora Riáh, dona de uma voz marcante, com um repertório que faz referência à ancestralidade, cultura nordestina e suas raízes no povo indígena Xukuru do Ororubá.
Após o show da cantora, a programação junina será pausada para a transmissão de estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, num telão instalado no local. A Seleção Brasileira enfrentará o Marrocos às 19h.
Em sequência, o cantor Azulão, a quem o polo homenageia, lidera um encontro histórico intitulado “Azulão e seus convidados”, reunindo grandes nomes da música, da poesia e tradições populares, sob o comando do vocalista, um dos maiores ícones da cultura popular brasileira.
Entre os convidados, estão a cantora Gabi da Pele Preta, Gabriel Sá, Joana Angélica e Renilda Cardoso.
Para encerrar a programação do dia, Mestrinho consagra a noite com seu show solo.
No dia seguinte, o domingo (14), o hip hop toma conta do Polo Azulão a partir das 17h, momento em que o DJ Duarte animará o público ao comandar o seu mixer.
A banda caruaruense Zabumba Bacamarte será a segunda atração da noite. Para concluir o circuito do fim de semana, o grupo Bira e o Bando se apresentará com um repertório que mistura a batida urbana do rap e hip-hop, com ritmos tradicionais nordestinos, como coco, maracatu e repente.