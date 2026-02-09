A- A+

Carnaval de Olinda Polo Guadalupe, em Olinda, reúne tradição e diversidade musical no Carnaval 2026 A partir do sábado (14), com Jota Michilles como uma das trações, o polo reúne frevo, coco, afoxé e brega em uma programação diversa e gratuita

Em Olinda, o Polo Guadalupe, que fica próximo à Igreja, no bairro de mesmo nome, reúne tradição e diversidade musical no Carnaval 2026.

O palco recebe artistas que representam a força da cultura popular pernambucana e dialogam com diferentes ritmos, gerações e estilos em uma programação diversa e totalmente gratuita.



No sábado (14), o som do coco toma conta com mestres e grupos. Entre as atrações estão Arnaldo do Coco, Coco de Umbigada e Benedito da Macuca, ao lado da musicalidade de Jota Michilles, do romantismo de Chama do Brega e Luiza Ketilyn.

O domingo (15) chega com ainda mais diversidade e animação. Leleção Brasil, Lais Senna e Larissa Lisboa embalam o público com muito ritmo, enquanto Família Chumbago, Banda Inove e Rogério Rangel garantem a mistura de sons que transforma o Polo Guadalupe em um verdadeiro caldeirão cultural.

Polo Guadalupe

Na segunda-feira (16), a festa segue firme com apresentações de Juba e Juninho do Coco, reforçando a tradição, ao lado da alegria contagiante da Larissa Orquestra do Axé, Ed Carlos, Neris Rodrigues e o Trombonando e do brega da Banda Sedutora.



Já na terça-feira (17), o Polo Guadalupe se despede do Carnaval em grande estilo. Mestra Ana Lucia e João Marlevou trazem a força da tradição popular, enquanto Etnia e Kelvis Duran ampliam o diálogo com outras sonoridades. O Afoxé Alafin Oyó imprime ancestralidade e resistência ao cortejo musical, e o grupo Café Preto encerra a programação.

