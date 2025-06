A- A+

São João Polo Mestre Vitalino agita São João de Caruaru neste final de semana; confira a programação Polo localizado no Alto do Moura conta com atrações de forró para o público que visita a cidade do Agreste pernambucano

Com um palco voltado 100% para o forró, o Polo Mestre Vitalino, no Alto do Moura, em Caruaru, Agreste de Pernambuco, oferecerá uma programação especial com diversas opções para os próximos dias de comemoração de São João na Capital do Forró.

As apresentações deste sábado (21) contarão com a presença da banda de Forró Vumbora, a partir das 12h. Em seguida, a dupla Sirano e Sirino se apresentará às 14h e o Forrozão Chacal, às 16h.

O domingo (22) terá Israel Filho, também a partir das 12h, com um repertório que homenageia o forró raiz. As bandas Aquarius e Rabo de Saia subirão, respectivamente, no palco às 14h e 16h.

Na Véspera de São João, a segunda-feira (23) será aberta com a performance de Matheus Lima, às 12h. Já Dudu do Acordeon seguirá animando o público às 14h e Nádia Maia, às 16h.

No dia de São João, o Polo Mestre Vitalino receberá as bandas Brucelose, às 12h, e Brasas do Forró, às 14h, além do cantor Lucas Aboiador, às 16h.

A programação completa pode ser acessada no Instagram do São João de Caruaru.

Polo de Quadrilhas

Localizado no Centro Multicultural do Alto do Moura, o Polo de Quadrilhas terá no sábado (21) os shows do Trio de Forró Carrapicho e da Arte e Cultura Nordestina, além das quadrilhas juninas Zé Matuto, Arrasta-pé e Fenômeno Junino.

No domingo (22), será a vez do Trio de Forró Manoel da Concertina, do Ori Dança e do Festival de Quadrilhas Estilizadas de Caruaru.

Na segunda-feira (23), a programação do Polo contará com o Trio de Forró Trio Quartinha, o Grupo Baque de Rum, Dinho Nascimento, Orquestra Sanfônica Nova Geração, além da Quadrilha Brincantes do Sertão.

Já no dia de São João, na terça-feira (24), vão se apresentar o Trio de Forró Elian do Acordeon, a Cia Olhares, bem como as quadrilhas Animadrilha, Atrevida e Molequinhadrilha.

No Polo das Quadrilhas, a programação sempre tem início às 12h.

Confira os horários dos shows do Polo Mestre Vitalino até o Dia de São João:

Sábado (21)

12h - Forró Vumbora

14h - Sirano e Sirino

16h - Forrozão Chacal

Domingo (22)

12h - Israel Filho

14h - Banda Aquárius

16h - Forró Rabo de Saia

Segunda-feira (23)

12h - Matheus Lima

14h - Dudu do Acordeon

16h - Nádia Maia

Terça-feira (24)

12h - Banda Forró da Brucelose

14h - Brasas do Forró

16h - Lucas Aboiador

